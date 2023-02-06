"تعليم مكة" تقيم درسًا تطبيقيًا بحضور معلمي ومعلمات التربية البدنية

استضافت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في مكتب التعليم بشرق مكة درسًا تطبيقيًا وزاريًا، وذلك في ثانوية أبي أيوب الأنصاري بحي الشرائع في مكة المكرمة.
وشهد الدرس التطبيقي الوزاري حضور عدد من معلمي ومعلمات التربية البدنية عن بعد في مكة المكرمة، وسبع إدارات تعليمية أخرى في كل من عنيزة والجوف وحائل ومحايل عسير والمذنب والدوادمي ووادي الدواسر، بالإضافة إلى متابعة مباشرة من مشرفي العموم ومسؤولي إدارة الإشراف التربوي في ديوان الوزارة بالرياض.
ويستهدف هذا الأسلوب الإشرافي الذي ستعمّمه الوزارة على عدد من مدارس مكة والمناطق التعليمية الأخرى حضور 30 معلمًا، بالإضافة إلى 10 معلمات لمادة التربية البدنية؛ وذلك بهدف تجويد الأداء التعليمي في التربية البدنية في مدارس البنين والبنات على حد سواء، حيث تضمنت خطة الإشراف التربوي التي صادقت عليها الوزارة تقسيم إدارات التعليم إلى مجموعات للتعلم وسيتم تنفيذ الدروس التطبيقية بينها بشكل متبادل.