"تعليم مكة" تقيم درسًا تطبيقيًا بحضور معلمي ومعلمات التربية البدنية

ويستهدف هذا الأسلوب الإشرافي الذي ستعمّمه الوزارة على عدد من مدارس مكة والمناطق التعليمية الأخرى حضور 30 معلمًا، بالإضافة إلى 10 معلمات لمادة التربية البدنية؛ وذلك بهدف تجويد الأداء التعليمي في التربية البدنية في مدارس البنين والبنات على حد سواء، حيث تضمنت خطة الإشراف التربوي التي صادقت عليها الوزارة تقسيم إدارات التعليم إلى مجموعات للتعلم وسيتم تنفيذ الدروس التطبيقية بينها بشكل متبادل.