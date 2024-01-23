مجلس جامعة الملك خالد يوافق على التقاعد المبكر لبعض أعضاء هيئة التدريس

ترأس رئيس جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، نيابة عن وزير التعليم، اليوم الثلاثاء، الاجتماع السادس لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1445هـ.
جاء ذلك بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.
وقال وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة، الدكتور حامد بن مجدوع القرني: إن المجلس ناقش في جلسته السادسة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
وأضاف بأنه تمت "الموافقة على ابتعاث وتمديد ابتعاث وإنهاء ابتعاث وإلحاق عدد من المعيدين والمحاضرين، والموافقة على منح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه لعدد من طلاب الدراسات العليا، والاتصال العلمي والاستقالة والتقاعد المبكر لبعض أعضاء هيئة التدريس".
إلى ذلك، أقرَّ مجلس الجامعة برنامج جامعة الملك خالد للتدريب الصيفي للعام الجامعي 1445، إضافة إلى اعتماد ضوابط تمديد خدمة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
كما وافق المجلس على مذكرات تفاهم وتعاون بين الجامعة وعدد من الجهات، وعلى أعداد الطلاب المقترح قبولهم في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1446هـ.