"القاسم" ومجموعة مستشارين يزورون المرصد السياحي لـ"تقنية البنات" بمحافظة الطائف

قام وكيل الأمين بمحافظة الطائف للاستثمار، الرئيس التنفيذي للمرصد السياحي الدكتور علي بن أحمد القاسم، والمستشارين، بزيارة كلية تقنية البنات، وذلك ضمن توجيهات أمين أمانة الطائف المهندس عبدالله الزايدي لتفعيل التعاون المشترك لتطوير السياحة بالمحافظة.
وتضمنت الزيارة الاجتماع مع عميدة كلية التقنية ابتهال الحمياني، وعضوات هيئة التدريب، وكذلك التعرف على أقسام الكلية والخطط المستقبلية لمخرجات الكلية لسوق العمل فيما يخص نشاط السياحة والفندقة، وتم عمل فعالية تشاركية قام بإعدادها متدربات قسم الفعاليات بالكلية، وخبراء المرصد السياحي، وتم التنسيق المشترك لدراسات بحثية للمتدربات لبحث مقومات السياحة، وكذلك المعوقات ليتم الاستفادة لتطوير السياحة بالمحافظة.
وقال المدير التنفيذي للمرصد الدكتور علي القاسم: في ضوء توجيهات أمين أمانة الطائف ودعمه المستمر لمبادرة المرصد والذي يؤكد أنها إحدى المبادرات المهمة التي تخدم مبادرة السعودية الخضراء، التي أعلن عنها سمو ولي العهد - حفظه الله - نعمل حاليًا على تأسيس مرصد عربي للسياحة المستدامة بالتعاون مع خبراء دوليين ويسجل في الشبكة العالمية للمراصد السياحية، ثم الحصول على شهادات الاستدامة من المنظمات الدولية والذي سوف يساهم في تطوير السياحة.