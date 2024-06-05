"القاسم" ومجموعة مستشارين يزورون المرصد السياحي لـ"تقنية البنات" بمحافظة الطائف

وقال المدير التنفيذي للمرصد الدكتور علي القاسم: في ضوء توجيهات أمين أمانة الطائف ودعمه المستمر لمبادرة المرصد والذي يؤكد أنها إحدى المبادرات المهمة التي تخدم مبادرة السعودية الخضراء، التي أعلن عنها سمو ولي العهد - حفظه الله - نعمل حاليًا على تأسيس مرصد عربي للسياحة المستدامة بالتعاون مع خبراء دوليين ويسجل في الشبكة العالمية للمراصد السياحية، ثم الحصول على شهادات الاستدامة من المنظمات الدولية والذي سوف يساهم في تطوير السياحة.