جامعة الملك فيصل تستقبل الأوراق العلمية لمؤتمر التمويل المستدام 2026

ويأتي المؤتمر ضمن جهود الجامعة لمواكبة التوجهات العالمية في مجالات التمويل المستدام والمصارف الخضراء، بما يعزز ثقافة الاستدامة المالية ويدعم مرونة الاقتصاد الوطني والعالمي من خلال ممارسات مبتكرة. كما يمثل منصة لتبادل الخبرات بين الأكاديميين والممارسين وصناع القرار على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في صياغة حلول عملية لمستقبل أكثر استدامة.