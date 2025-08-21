جامعة الملك فيصل تستقبل الأوراق العلمية لمؤتمر التمويل المستدام 2026

كشفت جامعة الملك فيصل، ممثلة بكلية إدارة الأعمال، وبالتعاون مع الجمعية الدولية للمخاطر والبنوك والتمويل (RBF)، عن بدء استقبال الأوراق العلمية للمؤتمر الدولي للتمويل المستدام والمصارف الخضراء، الذي يقام تحت شعار: «التمويل المستدام والمصارف الخضراء.. نحو اقتصاد أكثر مرونة»، وذلك في رحاب الجامعة بمحافظة الأحساء نهاية يناير 2026م.
ودعت اللجنة المنظمة الباحثين والأكاديميين والمهتمين إلى المشاركة وتقديم أوراقهم العلمية وفق محاور المؤتمر، مشيرةً إلى أن آخر موعد للتقديم هو يوم الأحد 9 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 30 نوفمبر 2025م، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتسجيل.
ويأتي المؤتمر ضمن جهود الجامعة لمواكبة التوجهات العالمية في مجالات التمويل المستدام والمصارف الخضراء، بما يعزز ثقافة الاستدامة المالية ويدعم مرونة الاقتصاد الوطني والعالمي من خلال ممارسات مبتكرة. كما يمثل منصة لتبادل الخبرات بين الأكاديميين والممارسين وصناع القرار على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في صياغة حلول عملية لمستقبل أكثر استدامة.