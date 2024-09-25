"الموسى": "اليوم الوطني" نستعرض فيه مسيرة البناء والنماء والعطاء

رفع عضوُ مجلس إدارة جمعية أعمال للتنمية المجتمعية موسى عبد العزيز الموسى، التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة 94.
وقال "الموسى": اليوم الوطني ما هو إلا مظهر من مظاهر الفرح وحبّ الشعب لهذه الأرض الطيبة المباركة، نتذكّر فيه تضحيات قائد ومؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وكذلك ما قدمه أبناؤه الملوك من بعده، من أجل رفاهية هذا الشعب وأن يكون في مصافّ الدول المتقدمة.
وأضاف: أن هذا الاحتفاء يأتي في إطار الاعتزاز بهذا اليوم الوطني، بحيث تستعرض فيه مسيرة البناء والنماء والعطاء، ونشاهد ونقرأ ما تحقّق من إنجازات مشرفة ونجاحات متّصلة على جميع المجالات والأصعدة، في ظلّ قيادة رشيدة، حفظها الله تعالى ورعاها، وتعاون وإخلاص جميع أفراد المجتمع السعودي الكريم المشهود له بحبّ الوطن والمواطن والمقيم.
وتابع: في اليوم الوطني السعودي 94، نجدد عزمنا نحو المستقبل لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تمثّل الانطلاقة نحو مستقبل مشرق ومستدام، وفق خطط بنّاءة ورسم خارطة طريق لمستقبل واعد لأفراد المجتمع، بإذن الله.