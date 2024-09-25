"الموسى": "اليوم الوطني" نستعرض فيه مسيرة البناء والنماء والعطاء

وقال "الموسى": اليوم الوطني ما هو إلا مظهر من مظاهر الفرح وحبّ الشعب لهذه الأرض الطيبة المباركة، نتذكّر فيه تضحيات قائد ومؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وكذلك ما قدمه أبناؤه الملوك من بعده، من أجل رفاهية هذا الشعب وأن يكون في مصافّ الدول المتقدمة.