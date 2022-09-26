"السراني" في ذكرى اليوم الوطني: جامعة طيبة تحتفل بمناسبة الفخر والتضحية

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، أن جامعة طيبة تحتفل اليوم بمناسبة عظيمة من مناسبات الفخر والاعتزاز والتضحية حيث توحدت بفضل الله المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، مضيفاً: "إذ تعتبر هذه المناسبة فرصة ثمينة لغرس حب الوطن في نفوس النشء من شباب هذا الوطن الغالي وغرس معاني الوفاء والولاء ليشعر الجميع بالفخر والعزة"، مشيراً إلى قدرة الدولة على الاستغلال الأمثل لجميع مواردها لتكون المملكة في مصاف الدول الأكثر تنافسية بحلول عام 2030 من خلال الاستثمار وريادة الأعمال والابتكار والإنتاجية وتصبح مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية.
وأشار الدكتور السراني إلى إنشاء أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر بالعالم بمدينة نيوم، مضيفاً: تعتبر السعودية عالمية في مؤشر أولوية السياحة والسفر وبيئة الأعمال وصادرات التمور حيث سجلت المملكة ثاني أفضل أداء وتقدمت ثمانية مراتب في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2022، لافتاً بأن المملكة تعتبر الأولى عالمياً في التحول الرقمي والثانية عالمياً في الأمن السيبراني وتقدم الدكتور السراني بالتهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وللشعب السعودي ولجنود الوطن البواسل المرابطين في الحد الجنوبي.
جاء ذلك بعد أن نظمت جامعة طيبة احتفالاً بمناسبة اليوم السعودي الوطني 92 بحضور رئيس جامعة طيبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وطلبتها وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة طيبة حيث رحب الدكتور السراني في الكلمة التي ألقاها بالحفل بوكلاء الجامعة والعمداء والعميدات ووكلاء الكليات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة والطلبة الحضور، مهنئاً ومباركاً لهم باليوم الوطني السعودي.
وتضمن الحفل تقديم عرض مرئي نفذه المركز الإعلامي بعنوان " فخر طيبة " تحدث من خلال عدد من الطلبة عن إنجازاتهم وتميزهم في مختلف المجالات العلمية، كما قدم المركز الإعلامي فيلماً وثائقياً بعنوان "مستقبل الدار" استعرض قوّة المملكة العربية السعودية وتاريخها وإنجازاتها. في الوقت ذاته قدمت شركة رؤى المدينة القابضة عرضاً مرئياً عرضه الأستاذ ناصر العويد، مشيراً أن هناك مشروعاً قادماً سيكون طلبة جامعة طيبة أحد سواعده، كما اشتمل أيضاً على تقديم قصائد شعرية وطنية.
وأوصى مستشار مدير الجامعة ومشرف التوعية الفكرية بـجامعة طيبة الدكتور عبيد العمري من خلال كلمة له، الطلبة بالحذر من سموم الأعداء المتربصين لأبناء الوطن وموضحاً لهم طرقهم التي تتجسد بها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مؤكداً على ضرورة الحذر من الشائعات وتناقلها وأن حب الوطن والدفاع عنه والحفاظ عليه واجب على كل مواطن ومواطنة.
كما تضمن الاحتفال أوبريتاً وطنياً بعنوان "بصمةٌ وأثر"، كذلك أداء العرضة السعودية وشهد الحفل تكريم رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني للطلاب والطالبات الفائزون في المسابقة التي أطلقتها عمادة شؤون الطلاب بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 وخصصت لها جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لكل محور.