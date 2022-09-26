"السراني" في ذكرى اليوم الوطني: جامعة طيبة تحتفل بمناسبة الفخر والتضحية

أكد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، أن جامعة طيبة تحتفل اليوم بمناسبة عظيمة من مناسبات الفخر والاعتزاز والتضحية حيث توحدت بفضل الله المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، مضيفاً: "إذ تعتبر هذه المناسبة فرصة ثمينة لغرس حب الوطن في نفوس النشء من شباب هذا الوطن الغالي وغرس معاني الوفاء والولاء ليشعر الجميع بالفخر والعزة"، مشيراً إلى قدرة الدولة على الاستغلال الأمثل لجميع مواردها لتكون المملكة في مصاف الدول الأكثر تنافسية بحلول عام 2030 من خلال الاستثمار وريادة الأعمال والابتكار والإنتاجية وتصبح مركزاً عالمياً للطاقة التقليدية.