الرياض.. الفرق الرقابية تنفّذ "164" زيارة لمنشآت بيع الذهب والمجوهرات وتضبط عدداً من المخالفات

متابعة للجهود المستمرة للفرق الرقابية بمدينة الرياض للتأكّد من الالتزام بقرارات التوطين والامتثال لأنظمة العمل، نفَّذت إدارة الرقابة بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، حملات رقابية استهدفت نشاط الذهب والمجوهرات في الرياض وعدد من محافظات المنطقة، مثل: الزلفي وعفيف والمجمعة وشقراء، بمشاركة لجنة التوطين والضبط الميداني والبحث والتحرّي، تمّ خلالها زيارة (164) منشأة وضبْط عددٍ من المخالفات.