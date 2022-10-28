رئيس جامعة جدة يهنئ القيادة بمرور 8 سنوات على تولّي خادم الحرمين

رفع رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، باسمه واسم منسوبي الجامعة؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان رعاه الله، بمناسبة الذكرى الثامنة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم، والذي يعد إشراقة مضيئة ومتجددة بالخير والتنمية والازدهار للوطن وللأمة.
وقال "الحميدان": إن "الاحتفال بهذه المناسبة يحمل دلالات عميقة لما تحقق من قفزات تنموية وتنظيمية هائلة وصلت إلى أوج النهضة والتقدم والرقي محليًّا وعالميًّا، وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية، التي تحقّقت رغم كل الصعوبات والتحديات المحيطة، وانتظمت وفق استراتيجيات واضحة ورؤية 2030 الطموحة التي حمل لواءَها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لتكون الترجمة الصادقة لرغبات وتطلعات أبناء هذه البلاد بمستقبل واعد بالخير والنماء والعيش الرغيد".
وقال: إننا "عندما نحتفل بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومرور ثماني سنوات من عهده الزاهر، ومن الإنجاز والعطاء غير المسبوق؛ فإننا أيضًا نحتفل بسيرة وطن وبملحمة وطنية خالدة من البناء والتنمية التي وضع أسسها ومنطلقاتها جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن غفر الله له، وأبناؤه الملوك من بعده، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي تحولت البلاد في عهده إلى ورش عمل دائبة ومشروعات تطويرية عملاقة عمّت كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، لتشكل في مجملها إنجازات وقفزات غير مسبوقة وضعتها في مستهل مرحلة جديدة ونقلتها لمصاف الدول المتقدمة".
وجدّد "الحميدان" باسمه وباسم منسوبي جامعة جدة؛ البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين بهذه المناسبة، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعيده لمثل هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا أعوامًا عديدة وهو في أتمّ صحة وسلامة والوطن دائمًا في عزة ورفعة وأمن ورفاهية واستقرار.