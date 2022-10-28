رئيس جامعة جدة يهنئ القيادة بمرور 8 سنوات على تولّي خادم الحرمين

وقال: إننا "عندما نحتفل بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومرور ثماني سنوات من عهده الزاهر، ومن الإنجاز والعطاء غير المسبوق؛ فإننا أيضًا نحتفل بسيرة وطن وبملحمة وطنية خالدة من البناء والتنمية التي وضع أسسها ومنطلقاتها جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن غفر الله له، وأبناؤه الملوك من بعده، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي تحولت البلاد في عهده إلى ورش عمل دائبة ومشروعات تطويرية عملاقة عمّت كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، لتشكل في مجملها إنجازات وقفزات غير مسبوقة وضعتها في مستهل مرحلة جديدة ونقلتها لمصاف الدول المتقدمة".