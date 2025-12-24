بحضور رئيس الجامعة.. محافظ حفر الباطن يدشّن مبادرة "وما يسطرون" للارتقاء بالمشهد اللغوي

دشّن محافظ حفر الباطن سمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود مبادرة "وما يسطرون"، الهادفة إلى رفع جودة الممارسات اللغوية في المحافظة، وذلك بحضور رئيس جامعة حفر الباطن الأستاذ الدكتور خالد بن باني الحربي، وعدد من قيادات الجامعة.
وتهدف المبادرة إلى تعزيز الشراكة والتكامل بين جامعة حفر الباطن بوصفها جهة علمية أكاديمية، والجهات ذات العلاقة، وتوحيد الجهود للارتقاء بالمشهد اللغوي العام في المحافظة، من خلال منظومة متكاملة تتكون من ثلاث مراحل استراتيجية تشمل: التنوير اللغوي، والضبط والتصحيح، والإفتاء اللغوي.
وأكد الأمير عبدالرحمن بن عبدالله أهمية المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وترتقي بالمظهر الحضاري، مشيدًا بدور الجامعة في تفعيل المبادرات الثقافية والمعرفية ذات الأثر المجتمعي.
من جانبه، ثمّن رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور خالد بن باني الحربي تبنّي سمو محافظ حفر الباطن للمبادرة، مؤكدًا أن مبادرة "وما يسطرون" جاءت فكرة وبادرة من سموه، وتم إخراجها في قالبها التنفيذي من قبل الكلية والقسم المختصين في الجامعة، تعزيزًا لمكانة اللغة العربية، وتفعيلًا للشراكات الداعمة لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في الجوانب الثقافية والمعرفية.