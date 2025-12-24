بحضور رئيس الجامعة.. محافظ حفر الباطن يدشّن مبادرة "وما يسطرون" للارتقاء بالمشهد اللغوي

من جانبه، ثمّن رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور خالد بن باني الحربي تبنّي سمو محافظ حفر الباطن للمبادرة، مؤكدًا أن مبادرة "وما يسطرون" جاءت فكرة وبادرة من سموه، وتم إخراجها في قالبها التنفيذي من قبل الكلية والقسم المختصين في الجامعة، تعزيزًا لمكانة اللغة العربية، وتفعيلًا للشراكات الداعمة لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في الجوانب الثقافية والمعرفية.