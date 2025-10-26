1000 شتلة في جامعة الملك عبدالعزيز ضمن مبادرات "بيئة جدة" لتعزيز الاستدامة

في خطوة بيئية لافتة ضمن جهودها لتعزيز الوعي البيئي والاستدامة، نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، ممثلًا في قسمي البيئة والقطاع غير الربحي والتطوع، مبادرة تشجير استهدفت زراعة 1000 شتلة داخل جامعة الملك عبدالعزيز.
وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج المكتب الرامية إلى تعزيز الغطاء النباتي، وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية البيئة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وأوضح المهندس أحمد بن عبدالله القرني، مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بجدة، أن هذه المبادرات البيئية تعكس نموذجًا فعّالًا للتعاون بين المؤسسات الحكومية والتعليمية والمجتمع المحلي، مؤكدًا أن استدامة الجهود البيئية تتطلب تفاعل المجتمع ومشاركته المستمرة لضمان أثر طويل المدى.
وأضاف أن المكتب مستمر في تنفيذ أنشطة تشجير وتطوع بيئي في مواقع متعددة بمحافظة جدة، دعمًا لمبادرة "السعودية الخضراء"، وتماشيًا مع توجهات الوزارة في حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي.