"ميمونة" تباشر عملها أمينًا عامًّا لمجلس شؤون الأسرة

وكانت قد حصلت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة على شهادة الدكتوراه في اللغويات التطبيقية من جامعة جورج تاون، وعملت أستاذًا مساعدًا بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها بجامعة الملك سعود، إلى جانب كونها مستشارةً لرئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ حيث شغلت منصب مديرة المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية بالجامعة.