"عناية" و"شارك" توقعان اتفاقية شراكة لتطوير القدرات البشرية الوطنية

وقعت جمعية "عناية" الصحية، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة مع جمعية "شارك"، لتطوير القدرات البشرية الوطنية في مجال البحث العلمي.
وقع عن جانب "عناية" مدير إدارة الوقاية الصحية خالد بن محمد الفقيه، وعن "شارك" المديرة التنفيذية الدكتورة نورة بن عبدالرحمن الثميري، بمقر الجمعية.
شهد توقيع الاتفاقية الأمين العام لجمعية "عناية" الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري، ونائب الأمين العام مشاري بن دليلة، ومديرو الإدارات بالجمعية. ومن جمعية "شارك" نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور ناصر بن فهد بن دهيم.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقًا من توجه جمعية "عناية" في تعزيز علاقتها مع المؤسسات الناجحة، بما يحقق أهدافها الصحية ويخدم المجتمع ويثري التعاون المشترك بينها وبين مؤسسات المجتمع المختلفة.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال تقديم الخدمات البحثية والتطوعية والاستشارية والدراسات والبحوث، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بأنشطة الطرفين، والتعاون لخدمة الجهات الحكومية المختلفة في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية.
ويتطلع الطرفان إلى بناء شراكة إستراتيجية تسهم في بناء علاقة متميزة تؤدي إلى استثمار مشترك للإمكانات المادية والبشرية لخدمة وتعزيز قطاع الأبحاث والدراسات الصحية، بما يسهم في إثراء المعرفة، ورفع مستوى الوعي الصحي وتسهيل الوصول إلى الخدمات وتحسين المهارات البحثية وأثر نتائجها على المجتمع.
كما تضمنت الاتفاقية التعاون في المجالات العلمية والتطوعية والاستشارية والبحث العلمي إسهامًا في تقديم برامج ومبادرات وقائية توعوية تعزز صحة المجتمع وتحقق رؤية المملكة في بناء مجتمع حيوي لتمكين حياة عامرة وصحية.