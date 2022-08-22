"عناية" و"شارك" توقعان اتفاقية شراكة لتطوير القدرات البشرية الوطنية

وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عام للتعاون بين الطرفين في مجال تقديم الخدمات البحثية والتطوعية والاستشارية والدراسات والبحوث، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بأنشطة الطرفين، والتعاون لخدمة الجهات الحكومية المختلفة في المجالات التي تشملها هذه الاتفاقية.