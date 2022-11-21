أمير تبوك يستقبل الدكتور "عبدالإله الحديثي"

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه، اليوم الاثنين، الرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي الدكتور عبدالإله بن محمد الحديثي.
جاء ذلك بمناسبة تعيينه رئيسًا للتجمّع الصحي بالمنطقة؛ حيث رافقه المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.
وهنأ أمير تبوك، في بداية اللقاء الدكتور "الحديثي"، بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق والسداد في خدمة القطاع الصحي بالمنطقة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين ورفع الكفاءة التشغيلية والتكامل في خدمات المنشآت الصحية.
ونوه إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد - حفظهما الله - للقطاع الصحي بالمملكة.
كما استعرض اللقاء المرحلة القادمة للخدمات الصحية في تبوك، بعد أن وافقت وزارة الصحة على بدء برنامج التحول الصحي في المنطقة، انطلاقًا من رؤية المملكة 2030.
وأشاد بتجربة التجمعات الصحية ودورها في التنظيم والتطوير ورفع كفاءة الأداء، بما يرفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
من جهته أعرب الدكتور "الحديثي" عن شكره وامتنانه، باسمه واسم منسوبي التجمع، لأمير منطقة تبوك، على الدعم الكريم للتجمع منذ صدور الموافقة على إنشائه.
وأشار إلى أن التجمع يسعى وبشكل مستمر لتعزيز خدماته، ورفع كفاءتها، والانتقال إلى نموذج تشغيل يراعي أحدث المفاهيم في الإدارة الطبية.