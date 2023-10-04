بطاقات شكر محملة بالورد.. هدايا تقدمها تنمية البديع لـ 167 معلماً ومعلمة

تحتفي جمعية تنمية البديع بالأفلاج بتقديم باقات شكر محملة بالورد لـ " 167 معلماً ومعلمة بمدارس البديع، احتفاء بالدور الذي يقوم به المعلم وبالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق كل عام 5 أكتوبر.