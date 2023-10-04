بطاقات شكر محملة بالورد.. هدايا تقدمها تنمية البديع لـ 167 معلماً ومعلمة

تحتفي جمعية تنمية البديع بالأفلاج بتقديم باقات شكر محملة بالورد لـ " 167 معلماً ومعلمة بمدارس البديع، احتفاء بالدور الذي يقوم به المعلم وبالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم الذي يوافق كل عام 5 أكتوبر.
وحملت كل بطاقة عبارة (في يومك العالمي شكراً لعظيم عطائك) موجهة بالاسم لكل معلم ومعلمة والتي نالت إعجاب المعلمين وأفراد المجتمع.
من جانبه ذكر رئيس جمعية التنمية بالبديع شنار الشكرة أن هذه البطاقات والإهداءات جاءت تقديراً لكل معلم ومعلمة وتحفيزاً لهم لبذل المزيد، مشيراً إلى أن الشكر قدمته الجمعية باسم المجتمع تقديراً وإجلالاً لهم.