لجنة التوطين بنجران تتابع التزام معارض السيارات وتحصي 98 موظفًا سعوديًا

تواصل لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران ومحافظتي شرورة وحبونا، تنفيذ جولاتها الميدانية على نشاط معارض السيارات، وذلك خلال الأسبوع الجاري، لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ قرارات التوطين في هذا القطاع.
وشملت الجولات زيارة 45 معرضًا، تم خلالها حصر الموظفين والموظفات العاملين، حيث بلغ إجمالي السعوديين 98 موظفًا سعوديًا، من بينهم موظفة سعودية واحدة، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين في المنشآت التي تمت زيارتها 33 وافدًا من جنسيات مختلفة.
كما تم رصد 7 فرص عمل جديدة في عدد من المنشآت، يجري العمل على تجهيزها لشغلها بكوادر وطنية، في إطار جهود اللجنة لتعزيز التوظيف ورفع نسب التوطين في المنطقة.