لجنة التوطين بنجران تتابع التزام معارض السيارات وتحصي 98 موظفًا سعوديًا

وشملت الجولات زيارة 45 معرضًا، تم خلالها حصر الموظفين والموظفات العاملين، حيث بلغ إجمالي السعوديين 98 موظفًا سعوديًا، من بينهم موظفة سعودية واحدة، فيما بلغ عدد الوافدين العاملين في المنشآت التي تمت زيارتها 33 وافدًا من جنسيات مختلفة.