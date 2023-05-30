خلال المنظار وعبر 3 فتحات.. استئصال ورم من كبد مريضة بالمدينة المنورة

نجحت الفرق الطبية بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية بالمدينة المنورة في استئصال ورم في الكبد عن طريق المنظار، ساهم في إنهاء معاناة فتاة في العقد الثاني من عمرها من آلام حادة في البطن.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريضة حضرت إلى المستشفى الرئيسي بمدينة الملك سلمان الطبية وهي تعاني من آلام شديدة بالبطن، وبعد إجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود ورم في الكبد .
وأوضح التجمع الصحي أنه بعد مناقشة الحالة مع الطاقم الطبي تم إجراء عملية استئصال ورم يبلغ حجمه 5.7x5.4 سم، من خلال المنظار عبر ثلاث فتحات فقط تكللت بالنجاح دون حدوث أي مضاعفات واستمرت بالمتابعة حتى غادرت المستشفى بصحة جيدة .
يذكر أن طوارئ المستشفيات بمدينة الملك سلمان الطبية قد استقبلت 82،026 مراجعاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2023م، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة في العيادات الخارجية 102،127 مراجعاً، بينما أجريت 2817 عملية جراحية في العديد من التخصصات.