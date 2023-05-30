خلال المنظار وعبر 3 فتحات.. استئصال ورم من كبد مريضة بالمدينة المنورة

يذكر أن طوارئ المستشفيات بمدينة الملك سلمان الطبية قد استقبلت 82،026 مراجعاً خلال الربع الأول من العام الحالي 2023م، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة في العيادات الخارجية 102،127 مراجعاً، بينما أجريت 2817 عملية جراحية في العديد من التخصصات.