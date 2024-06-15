الرئيس التنفيذي لـ"تجمع جدة الصحي الأول" يتفقد خدمات المنظومة الصحية

وزار الدكتور الحبشي مستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى شرق جدة، واطّلع على سير العمل في عددٍ من أقسام المستشفى، كما استمع إلى شرح مفصل من المسؤولين حول الإجراءات المتبعة.