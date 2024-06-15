الرئيس التنفيذي لـ"تجمع جدة الصحي الأول" يتفقد خدمات المنظومة الصحية

نفذ الرئيس التنفيذي لتجمع جدة الصحي الأول الدكتور عمرو الحبشي، عددًا من الجولات التفقدية على خدمات المنظومة الصحية في المنشآت التابعة؛ حرصاً على توفير أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن في موسم حج 1445هـ.
وزار الدكتور الحبشي مستشفى الملك عبدالعزيز، ومستشفى شرق جدة، واطّلع على سير العمل في عددٍ من أقسام المستشفى، كما استمع إلى شرح مفصل من المسؤولين حول الإجراءات المتبعة.
وأكد الرئيس التنفيذي خلال هذه الجولة على ضرورة بذل أقصى الجهود وأعلى درجات الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، مشددًا على استعدادية الطواقم الطبية لخدمة شعيرة الحج بما يليق بمكانة المملكة، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة.
وتعكس هذه الزيارة الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- بخدمة ضيوف الرحمن على أكمل الوجوه، وعلى ضوء مستهدفات برنامج تحوّل القطاع الصحّي ورؤية السعودية 2030.