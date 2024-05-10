شاهد.. استقبال "الزمازمة" لطلائع ضيوف الرحمن بعبوات زمزم المبردة

وأضاف أن تقديم ماء زمزم يشكل أحد الجوانب المهمة التي يتطلع إليها حجاج بيت الله الحرام، مما يعكس الاهتمام البالغ بتوفير الراحة والرفاهية لهم ويساهم في إغناء تجربتهم الروحانية بأبعاد إيمانية منذ اللحظات الأولى لوصولهم إلى الأراضي المقدسة، في إطار استراتيجيات رؤية المملكة 2030 وحرص قيادتها الرشيدة- أيدها الله - على خدمة ضيوف الرحمن.