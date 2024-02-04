"حصة آل مشعان" تزور مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة بالطائف

وزارت المدير العام للتربية الخاصة مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة‫، وكان في استقبالها مجموعة من أطفال المركز ومديرة المركز التي اصطحبت الوفد بجولة في أقسام المركز، اطلعوا خلالها على الخدمات التي يقدمها المركز لجميع طلاب وطالبات محافظة الطائف من ذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمات التأهيل والرعاية النفسية والاجتماعية والتربوية. كما شاهدت آل مشعان عرضًا مرئيًّا لمنجزات وخطط المركز، والتقت بعض طالبات العوق البصري.