"حصة آل مشعان" تزور مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة بالطائف

استقبل المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، الدكتور عبدالله بن سعيد الغامدي، بمكتبه المدير العام للتربية الخاصة بوزارة التعليم، الدكتورة حصة آل مشعان، يرافقها الدكتور ماجد السالم، المستشار بوكالة البرامج التعليمية، بحضور عدد من المسؤولين بتعليم الطائف.
ورحب المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف بالمدير العام للتربية الخاصة بالوزارة، والمستشار بوكالة البرامج التعليمية، وأشاد بما توليه القيادة من رعاية واهتمام ودعم للتعليم، وعناية واهتمام خاص بالطلاب والطالبات ذوي الإعاقة، وتوفير الإمكانات كافة لهم، مشيدًا بالجهود المثمرة التي قامت بها الإدارة ممثلة بالشؤون التعليمية وإدارة تنمية القدرات (قسم التربية الخاصة للطلاب والطالبات).
وزارت المدير العام للتربية الخاصة مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة، وكان في استقبالها مجموعة من أطفال المركز ومديرة المركز التي اصطحبت الوفد بجولة في أقسام المركز، اطلعوا خلالها على الخدمات التي يقدمها المركز لجميع طلاب وطالبات محافظة الطائف من ذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمات التأهيل والرعاية النفسية والاجتماعية والتربوية. كما شاهدت آل مشعان عرضًا مرئيًّا لمنجزات وخطط المركز، والتقت بعض طالبات العوق البصري.
واستكملت "آل مشعان" زيارتها التفقدية بزيارة مركز التوحد، ومعهد التربية الفكرية "بنات"؛ لتفقُّد مرافقها، والاطلاع على برامجها وخدماتها التي تعكس حجم العناية المقدمة لمنسوبيها.
وقدمت "آل مشعان" في الختام شكرها وتقديرها للجميع على إتاحة الفرصة لها وللوفد المرافق لمشاهدة هؤلاء الأطفال الذين يستحقون كل الدعم والمؤازرة، معبرة عن إعجابها واعتزازها بالجهود المبذولة في تعليم وتأهيل المئات من أبنائنا من ذوي الإعاقة، ومشيدة بدور المملكة العربية السعودية في العناية والاهتمام بهم؛ فهم محور اهتمام دائم من قِبل قيادتنا الرشيدة، التي تسعى لتحقيق الحياة الكريمة لجميع أبناء المجتمع.