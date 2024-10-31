أمين الطائف يتفقد أعمال "مخطط منح جليل" لإيصال التيار الكهربائي

ووقف "الزايدي" على أعمال تمهيد وتسوية الشوارع في مبادرة بالتعاون مع مقاولي الأمانة لدعم قطاع إيصال الخدمات ومنها خدمات الشركة السعودية للكهرباء، لتسهيل جهود إيصال التيار الكهربائي للمواطنين بمخططات المنح في شمال المحافظة.