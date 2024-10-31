أمين الطائف يتفقد أعمال "مخطط منح جليل" لإيصال التيار الكهربائي

أجرى أمين محافظة الطائف المهندس عبد الله بن خميّس الزايدي، جولة ميدانية على مخططات المنح بشمال الطائف "مخطط منح جليل".
ووقف "الزايدي" على أعمال تمهيد وتسوية الشوارع في مبادرة بالتعاون مع مقاولي الأمانة لدعم قطاع إيصال الخدمات ومنها خدمات الشركة السعودية للكهرباء، لتسهيل جهود إيصال التيار الكهربائي للمواطنين بمخططات المنح في شمال المحافظة.
وتعد هذه الجهود استثنائية وسابقة للجداول الزمنية المعدة لأعمال تطوير خدمات السفلتة بالمخطط.
وتلمسًا لحاجة أهالي مخطط "جليل" اطلع المهندس عبد الله الزايدي، على الأعمال الجارية لإيصال الخدمات المختلفة لمخططات المنح قبل بدء أعمال السفلتة.
حيث سيتم دعم البنية الخدمية التحتية للمخططات، بما يسهل على السكان ويريحهم في ظل التوسع العمراني والسكاني في مخططات المنح.
خاصةً أن الأمانة تنسق الجهود مع شركائها من القطاعات الخدمية لسرعة إيصال الخدمات الأساسية إلى مخططات المنح مثل الكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها.
يذكر أن أمانة الطائف، وضعت خطة لتعزيز أعمال سفلتة مخططات المنح مواكبة لبرنامج جودة الحياة، انطلاقًا من مستهدفات الأمانة في رفع كفاءة شبكات الطرق والإنارة والأرصفة والتشجير وخلافه.
وتعزيز التطوير التنموي للخدمات البلدية في المخططات وفق الدليل الإرشادي، والارتقاء بالخدمات البلدية بمخططات المنح ضمن آليات ومعايير محددة تراعي مبادرات وزارة البلديات والإسكان، وتنفيذ الخدمات البلدية والبنى التحتية لتمكين المستفيدين منها.