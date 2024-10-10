أمين العاصمة المقدسة يُكرّم أمين الطائف تقديرًا لإسهاماته في خدمة مكة المكرمة

من جانبه، قدم المهندس عبد الله الزايدي شكره لمعالي أمين العاصمة المقدسة وكافة منسوبي الأمانة على هذه البادرة الطيبة، مؤكدًا اعتزازه بالفترة التي قضاها في خدمة أهالي مكة المكرمة والحجاج والمعتمرين. كما أعرب عن امتنانه للدعم الكبير الذي تلقاه من القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-، بالإضافة إلى الدعم والمساندة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه، ومعالي وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، مما أسهم في تسهيل أداء مهامه وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.