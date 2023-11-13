ضبطت 65 مخالفة لنظام المياه.. "بيئة مكة" تنفذ 85 جولة ميدانية خلال نوفمبر

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، 65 مخالفة لنظام المياه في محافظات العاصمة المقدّسة، جدة، الطائف، الجموم، أضم، العرضيات، رنية)، خلال 85 جولة ميدانية نفذت الشهر الجاري بمنطقة مكة المكرّمة.