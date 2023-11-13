ضبطت 65 مخالفة لنظام المياه.. "بيئة مكة" تنفذ 85 جولة ميدانية خلال نوفمبر

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، 65 مخالفة لنظام المياه في محافظات العاصمة المقدّسة، جدة، الطائف، الجموم، أضم، العرضيات، رنية)، خلال 85 جولة ميدانية نفذت الشهر الجاري بمنطقة مكة المكرّمة.
وتضمنت مخالفة اشتراطات ومتطلبات التراخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب، ومحال تقليل الملوحة، ومعدات الحفر، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وفقاً لنظام المياه.
ودعا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، جميع المستفيدين، إلى اتباع الإجراءات النظامية لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها، مؤكداً أن فرق التفتيش والرقابة تقوم بحملات تفتيشية ورقابية بشكل دوري ومستمر لرصد المخالفات.
وحثّ الخليف، أصحاب الأشياب والصهاريج والحفارات، على سرعة الحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة أنشطة استخراج وتوزيع المياه، وفقاً لأحكام نظام المياه وحسب الشروط والضوابط والمسار الإجرائي المنظم لكل نشاط.