رواد كشافة جدة يزورون "عبدالله نصيف"

زار مجموعة من رواد كشافة جدة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر نصيف نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً، رئيس الاتحاد العالمي للكشاف المسلم ورئيس رابطة رواد الكشافة السعودية مساء اليوم الأربعاء، بمنزله بجدة بمناسبة يوم الرائد العربي، وضمن برنامج الوفاء الكشفي الذي ينفذه رواد كشافة محافظة جدة براً بقادتهم وزملائهم من الرواد والقادة الكشفيين.
وكان في استقبال الرواد ابنه الدكتور محمد نصيف فيما عبر القائد الرائد الكشفي محمد يحيى الخرمي مدير مكتب رواد كشافة جدة عن خالص شكره وتقديره للدكتور نصيف وقدم له هدية نيابة عن أعضاء مكتب رواد جدة وقد كان للدكتور نصيف دور كبير في تأسيس ونمو الكشافة بالمملكة العربية السعودية وتأسيس رابطة رواد الكشافة السعودية.