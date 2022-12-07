رواد كشافة جدة يزورون "عبدالله نصيف"

زار مجموعة من رواد كشافة جدة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر نصيف نائب رئيس مجلس الشورى سابقاً، رئيس الاتحاد العالمي للكشاف المسلم ورئيس رابطة رواد الكشافة السعودية مساء اليوم الأربعاء، بمنزله بجدة بمناسبة يوم الرائد العربي، وضمن برنامج الوفاء الكشفي الذي ينفذه رواد كشافة محافظة جدة براً بقادتهم وزملائهم من الرواد والقادة الكشفيين.