تدشين سيارة ذكية ترصد التشوهات البصرية في الفوارة

وذكر المهندس الحربي أن السيارة تعد كأحد الحلول الذكية لتحسين المشهد الحضري، حيث تأتي هذه الخطوة توافقًا مع توجهات وتطلع مقام الوزارة في تفعيل الحلول الذكية المنبثق من مبدأ إدارة المدن بكفاءة عالية.