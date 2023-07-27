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تدشين سيارة ذكية ترصد التشوهات البصرية في الفوارة
الأولى من نوعها بمنطقة القصيم
دشن رئيس بلدية الفوارة المهندس ماجد الحربي سيارة بمواصفات خاصة وبتقنية حديثة ومتطورة، كخطوة غير مسبوقة بالمنطقة تهدف إلى سرعة رفع كفاءة رصد التشوهات البصرية بشكل آلي ومعالجتها بشكل عاجل حسب خطة العمل بالبلدية.
ويأتي التدشين بمتابعة من أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي.
وذكر المهندس الحربي أن السيارة تعد كأحد الحلول الذكية لتحسين المشهد الحضري، حيث تأتي هذه الخطوة توافقًا مع توجهات وتطلع مقام الوزارة في تفعيل الحلول الذكية المنبثق من مبدأ إدارة المدن بكفاءة عالية.
وأشار إلى أن الأمانة تبذل جهدًا كبيرًا لتحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري.