برامج نوعية في المعسكر العلمي الصيفي بتعليم عسير

وأشار إلى أنه يستهدف طلبة المرحلة الثانوية باستثناء الصف الثالث الثانوي، ويشتمل على ورش تدريبية، وبرامج إثرائية، وجولات سياحية، مبينًا أن المسارات العلمية تتضمن مسارات علوم الفضاء، والطاقة النظيفة، وعلماء المستقبل، والذكاء المحيط، وإنترنت الأشياء، وعلماء المستقبل، لافتًا إلى أن المدة الزمنية تبدأ من الثاني إلى السابع والعشرين من شهر محرم المقبل.