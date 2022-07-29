برامج نوعية في المعسكر العلمي الصيفي بتعليم عسير

تنطلق بعد غد الأحد، فعاليات وبرامج المعسكر العلمي الصيفي بمركز عسير العلمي بأبها، ويضم تسعة برامج نوعية، بمشاركة 140 طالبًا وطالبة من خمس إدارات تعليمية.
وأوضح مدير عام تعليم عسير بالإنابة عبدالله بن عزيز، أن المعسكر يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب والطالبات من خلال استثمار أوقات الإجازة الصيفية في المراكز العلمية، بما يعزز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية، وتدريبهم وفق عدة مسارات علمية متخصصة.
وأشار إلى أنه يستهدف طلبة المرحلة الثانوية باستثناء الصف الثالث الثانوي، ويشتمل على ورش تدريبية، وبرامج إثرائية، وجولات سياحية، مبينًا أن المسارات العلمية تتضمن مسارات علوم الفضاء، والطاقة النظيفة، وعلماء المستقبل، والذكاء المحيط، وإنترنت الأشياء، وعلماء المستقبل، لافتًا إلى أن المدة الزمنية تبدأ من الثاني إلى السابع والعشرين من شهر محرم المقبل.