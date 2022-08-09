شاهد.. "محافظ الأفلاج" يدشن الحملة الإعلامية لمهرجان التمور واليسر

وأكد "العلم" خلال تدشين الحملة التي حضرها عدد من أعضاء المهرجان، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية والداعمين من أهالي المحافظة، لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المهرجان والعمل على ما يخدم المزارعين والأسر المنتجة ويشجع الشباب على سوق العمل الحر، منوهًا بالرقي في الخدمات المقدمة للزوار والعارضين؛ مشيرًا إلى أن محافظة الأفلاج ومراكزها تحظى بتنوع في محاصيل التمور وهذا المهرجان يدعم ويشجع المزارعين بها لعرض محاصيلهم المتنوعة.