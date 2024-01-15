رئيس جامعة الملك خالد يشهد انطلاق الملتقى الثالث لطلاب المنح الدراسية

وقال رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، في كلمته: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- تبذل جهودًا كبيرة في سبيل العمل على استقطاب الطلاب الدوليين للدراسة في المملكة وتقديم كامل الدعم والرعاية لهم، إيمانًا منها بدورهم الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة لبلدانهم.