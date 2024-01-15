رئيس جامعة الملك خالد يشهد انطلاق الملتقى الثالث لطلاب المنح الدراسية

شهد رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، صباح اليوم الاثنين، انطلاق أعمال الملتقى العلمي الثالث لطلاب المنح الدراسية، تحت عنوان "دور الجامعات السعودية في تأهيل طلاب المنح للإسهام في التنمية المستدامة لبلدانهم: رؤى وتجارب".
تنظم الملتقى الإدارة العامة للطلاب الدوليين بالجامعة، بمركز المؤتمرات الطبية بالمدينة الجامعية بالفرعاء، ويستمر لمدة يومين.
جاء ذلك بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، وممثلي وزارة التعليم والمنظمات الرسمية والجامعات السعودية، وشركاء النجاح من المؤسسات المانحة بالقطاع غير الربحي بالمملكة العربية السعودية.
وقال رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، في كلمته: إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- تبذل جهودًا كبيرة في سبيل العمل على استقطاب الطلاب الدوليين للدراسة في المملكة وتقديم كامل الدعم والرعاية لهم، إيمانًا منها بدورهم الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة لبلدانهم.
ونوّه إلى تقديم حكومة المملكة كل أشكال الدعم للدارسين بجامعاتها، والعمل على استقطاب الراغبين في الدراسة عبر قنوات تسهل قبولهم.
كما نوّه "السلمي" إلى قرار مجلس الوزراء باستحداث تأشيرة تعليمية طويلة وقصيرة المدى، وتستهدف الطلاب والطالبات والباحثين والأكاديميين لمرحلة الدراسة الجامعية، يتم من خلالها استقطاب الطلاب الدوليين وتقديم المملكة بوصفها وجهة تعليمية جاذبة، ورفع مستوى تصنيف وكفاءة المؤسسات التعليمية السعودية عالميًّا، وزيادة إسهام المملكة في نشر قيم الوسطية والاعتدال وتعليم اللغة العربية.