"الصحة" تطلق البرنامج التدريبي لفِرَق الاستجابة السريعة 10 أكتوبر 2022م

وقالت الوزارة إن مركز عمليات الصحة العامة -بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية- يسعى لإطلاق هذا البرنامج؛ نظرًا لترشيح المملكة ضمن ثلاث دول وقع الاختيار عليها لبدء البرنامج، بهدف رفع جاهزية الفِرَق المتخصصة في إدارة واحتواء الأوبئة والسيطرة عليها، من خلال حِزَمٍ تدريبية أُعدت من قِبَل منظمة الصحة العالمية؛ وذلك بعد مواءمتها لتُناسب المتغيرات الصحية في المملكة عبر إقامة المحاضرات وورش العمل والتدريب المحاكي للواقع وفقًا لسياق المملكة؛ حيث تستهدف هذه الدورات التدريبية إعداد 42 مدربًا وطنيًّا معتمدًا من قِبَل الوزارة ومنظمة الصحة العالمية.