"فهد بن سلطان" يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، في مكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية المُعيّن حديثًا ماجد بن أحمد الصويغ، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن عبدالله آل سميح.
وفي مستهلّ الاستقبال، هنّأ الأمير "فهد" الرئيس الفخري لمجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية، "الصويغ"، بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق والسداد.
وأكد أمير تبوك دعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- للقطاع الزراعي والشركات الزراعية بالمملكة.
ونوّه إلى دور الشركة الزراعي والاجتماعي بالمنطقة، ومشاركتها المجتمعية، بالإضافة إلى وجود منتجاتها الزراعية في كل مناطق المملكة وخارجها.
كما أكد أهمية استمرار الشركة في سعودة وظائفها، مما يتيح فرص عمل جديدة للمواطنين في جميع إدارات الشركة، واستقطاب الشباب السعودي المؤهلين في جميع التخصصات.
ولفت إلى دعم إمارة المنطقة والجهات الحكومية لجميع أعمال الشركة، وتسخير الإمكانات كافة، لإنجاح أعمالهم.
واطلع أمير منطقة تبوك، خلال الاستقبال على تطورات أعمال الشركة الجديدة وآخر مستجدات العمل بالشركة، بالإضافة إلى خطط الشركة المستقبلية.
من جهته، أعرب "الصويغ" عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك، على دعمه ومتابعته لأعمال وبرامج الشركة ودورها في المنطقة.