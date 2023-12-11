"فهد بن سلطان" يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، في مكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة شركة تبوك للتنمية الزراعية المُعيّن حديثًا ماجد بن أحمد الصويغ، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن عبدالله آل سميح.