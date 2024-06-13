"الإسلامية بالباحة" ينفذ (4662) جولة ميدانية على المساجد والمصليات خلال موسم الحج

نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الباحة، خلال الفترة من الأول وحتى السادس من شهر ذي الحجة الجاري، (4662) جولة رقابية على الجوامع والمساجد والمصليات النسائية بالمنطقة، تزامناً مع موسم حج 1445هـ، وموسم الصيف قام بها مراقبو ومراقبات المساجد الميدانيون.
وتفصيلاً، تأتي هذه الجولات ضمن الأعمال التي ينفذها الفرع؛ في إطار العناية والاهتمام ببيوت الله، وتهيئتها بكافة الخدمات ليؤدي مرتادوها عباداتهم بكل خشوع وطمأنينة.
وينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الباحة، وبالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة خلال الفترة من الخامس عشر من ذي القعدة وحتى العاشر من ذي الحجة 1445هـ، (354) منشطاً دعوياً، تعنى بفضائل عشر ذي الحجة وصفة الحج وأحكامه، وذلك في جوامع ومساجد المنطقة وعبر البث المباشر.
وتضمنت المناشط 249 كلمة وعظية و68 محاضرة، و10 ندوات علمية، و6 أيام علمية، و21 درساً علمياً، حيث تأتي هذه المناشط ضمن جهود الفرع؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم، وحثهم على اغتنام مواسم الطاعات.