"الإسلامية بالباحة" ينفذ (4662) جولة ميدانية على المساجد والمصليات خلال موسم الحج

وينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الباحة، وبالتعاون مع جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة خلال الفترة من الخامس عشر من ذي القعدة وحتى العاشر من ذي الحجة 1445هـ، (354) منشطاً دعوياً، تعنى بفضائل عشر ذي الحجة وصفة الحج وأحكامه، وذلك في جوامع ومساجد المنطقة وعبر البث المباشر.