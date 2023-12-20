"تعليم الطائف" تنظم لقاء مؤشرات الأداء "التركيز على المهمة".. الأحد المقبل

وفي التفاصيل، يتضمن اللقاء عدداً من المحاور والمداخلات التي ستثري اللقاء منها: المؤشرات الأساسية اللازمة لقيادة خطط التحسين العاجلة، نواتج التعلم في القراءة والرياضيات والعلوم والاختبارات الوطنية، مشروع التقويم المدرسي، التوسع في رياض الأطفال، التوسع في خدمات التربية الخاصة.