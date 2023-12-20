"تعليم الطائف" تنظم لقاء مؤشرات الأداء "التركيز على المهمة".. الأحد المقبل

تنظم الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف لقاء مؤشرات الأداء " التركيز على المهمة" والذي يرعاه المدير العام للتعليم في محافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي يوم الأحد المقبل حضورياً في مسرح إدارة التعليم بالحلقة للقيادات والمكاتب التعليمية الداخلية وعبر الويبكس للمكاتب الخارجية.
وفي التفاصيل، يتضمن اللقاء عدداً من المحاور والمداخلات التي ستثري اللقاء منها: المؤشرات الأساسية اللازمة لقيادة خطط التحسين العاجلة، نواتج التعلم في القراءة والرياضيات والعلوم والاختبارات الوطنية، مشروع التقويم المدرسي، التوسع في رياض الأطفال، التوسع في خدمات التربية الخاصة.
ويختتم اللقاء بمحور تركيز المهمة لسعادة المدير العام للتعليم، علماً بأن اللقاء سيبدأ في تمام الساعة 09:30 صباحاً.
ومن جهته، ثمن المدير العام للتعليم جهود أمانة الإدارة والإدارات المشاركة في اللقاء، أملاً من الجميع حضور اللقاء وأن يكلل الجهود بنجاح اللقاء وتحقيق الأهداف التربوية الذي نفذ من أجلها.