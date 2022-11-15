أمير حائل يزور مقر فعاليات "رالي تعزيز الصحة" ويؤكد: فكرته إبداعية

أشاد الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بـ"رالي تعزيز الصحة" المقام ضمن فعاليات مخيم صحة حائل المصاحب لرالي حائل تويوتا الدولي 2022م، مشيرًا إلى أن فكرته إبداعية، فيما تقلد وسام الرالي من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري.
جاء ذلك خلال زيارة أمير حائل لمخيم صحة المنطقة، وذلك في إطار زيارته لمقر الفعاليات المصاحبة للرالي في واجهة منتزه المغواة الترفيهي؛ حيث كان في استقباله مدير عام صحة حائل.
كما تجول أمير حائل على الأجنحة الصحية والبرامج والأنشطة الهادفة لتعزيز الصحة ونمط الحياة ورفع الوعي بأهمية النشاط البدني لجسم صحي وسليم، وأشاد بركن نادي ذوي الإعاقة.