أمير حائل يزور مقر فعاليات "رالي تعزيز الصحة" ويؤكد: فكرته إبداعية

أشاد الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بـ"رالي تعزيز الصحة" المقام ضمن فعاليات مخيم صحة حائل المصاحب لرالي حائل تويوتا الدولي 2022م، مشيرًا إلى أن فكرته إبداعية، فيما تقلد وسام الرالي من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور فرحان الشمري.