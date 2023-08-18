شاهد.. اكتمال استعداد المدارس في الأفلاج لاستقبال 13 ألف طالب وطالبة

أتمت إدارة تعليم الأفلاج استعدادها وأعلنت مدارس المحافظة جاهزيتها لاستقبال أكثر من 13 ألف طالب وطالبة وانطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ، وسط بيئة تربوية جاذبة.
وكثفت مدارس محافظة الأفلاج، هذا الأسبوع، أعمال تهيئة الفصول الدراسية والقاعات التعليمية والمختبرات والملاعب الرياضية لتكون على أتم الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد منذ أول يوم دراسي في بيئة تربوية محفزة وجاذبة.
وأكد قسم خدمات الطلاب توفير أكثر من 50 حافلة مدرسية وفق معايير تضمن الأمان والراحة والسلامة للطلبة المستفيدين المشمولين بالنقل المدرسي.
واستبق مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة ومساعدوه انطلاقة العام الدراسي الجديد بجولة تفقدية ميدانية على العديد من مدارس البنين والبنات للاطمئنان على جاهزيتها.