شاهد.. اكتمال استعداد المدارس في الأفلاج لاستقبال 13 ألف طالب وطالبة

وكثفت مدارس محافظة الأفلاج، هذا الأسبوع، أعمال تهيئة الفصول الدراسية والقاعات التعليمية والمختبرات والملاعب الرياضية لتكون على أتم الاستعداد لانطلاقة العام الدراسي الجديد منذ أول يوم دراسي في بيئة تربوية محفزة وجاذبة.