أمين حائل: ذكرى التأسيس غالية وتحكي جذورًا عميقةً لتاريخ السعودية

أكّد أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن ذكرى يوم التأسيس هي ذكرى عزيزة وغالية على قلوبنا جميعًا.
وقال: "نستذكر من خلالها أحداثًا وتواريخَ مشرفة منذ ثلاثة قرون خلت من تأسيس البلاد على يد الإمام محمد بن سعود، الذي حقّق بها الأمن والاستقرار والرخاء والتنمية".
وأضاف: "ما يتمّ من استعدادات وتجهيزات واحتفالات من قبل المواطنين والجهات الحكومية، ما هو إلا اعتزاز بالجذور العميقة للدولة السعودية، والارتباط الوثيق ما بين المواطنين والقيادة الرشيدة، والشعور بالاعتزاز والفخر بما أرسته الدولة السعودية من الوحدة والاستقرار والأمن والصمود".
وأردف: أن "استقرار الدولة ساهم بما نراه اليوم من تطور وازدهار، ومواكبة للتطور العالمي من حيث حجم المشاريع والاستثمارات والإنتاجية في كافة المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مشيرًا إلى أن هذه المنجزات هي بفضل الله ثم بفضل ملوك المملكة، ابتداء منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود، طيب الله ثراه، مرورًا بالمؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وأبنائه الكرام من الملوك، وصولًا إلى العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.