أمين حائل: ذكرى التأسيس غالية وتحكي جذورًا عميقةً لتاريخ السعودية

وأردف: أن "استقرار الدولة ساهم بما نراه اليوم من تطور وازدهار، ومواكبة للتطور العالمي من حيث حجم المشاريع والاستثمارات والإنتاجية في كافة المجالات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، مشيرًا إلى أن هذه المنجزات هي بفضل الله ثم بفضل ملوك المملكة، ابتداء منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود، طيب الله ثراه، مرورًا بالمؤسس الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، وأبنائه الكرام من الملوك، وصولًا إلى العهد الزاهر تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.