جامعة حفر الباطن تدشّن إدارة العمل التطوعي وتطلق مبادرة خضراء في اليوم العالمي للتطوع

وتناول اللقاء عددًا من المحاور الرئيسة، من أبرزها التعريف بإدارة العمل التطوعي، وأثر العمل التطوعي على الفرد والمجتمع، ودور الشراكات المجتمعية في تعزيز ثقافة التطوع. كما قدّم المركز الطبي بالجامعة ورشة عمل تطبيقية في الإسعافات الأولية، ضمن جهود التثقيف الصحي المصاحبة.