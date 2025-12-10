جامعة حفر الباطن تدشّن إدارة العمل التطوعي وتطلق مبادرة خضراء في اليوم العالمي للتطوع
شهد رئيس جامعة حفر الباطن، الأستاذ الدكتور خالد بن باني الحربي، لقاءً خاصًا بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، بحضور وكلاء الجامعة، في فعالية نظّمتها وكالة الجامعة ممثلة في إدارة العمل التطوعي، بالتعاون مع الإدارة العامة للاتصال المؤسسي.
وشهد اللقاء تدشين إدارة العمل التطوعي رسميًا، إلى جانب إطلاق مبادرة لزراعة شتلات زراعية، في إطار مبادرات الجامعة البيئية والمجتمعية، كما تضمن عرضًا مرئيًا استعرض أهمية اليوم العالمي للتطوع، ونشأة الإدارة الجديدة ودورها المرتقب.
وتناول اللقاء عددًا من المحاور الرئيسة، من أبرزها التعريف بإدارة العمل التطوعي، وأثر العمل التطوعي على الفرد والمجتمع، ودور الشراكات المجتمعية في تعزيز ثقافة التطوع. كما قدّم المركز الطبي بالجامعة ورشة عمل تطبيقية في الإسعافات الأولية، ضمن جهود التثقيف الصحي المصاحبة.
وأكدت الجامعة أن تنظيم هذا اللقاء يأتي ضمن رؤيتها في دعم ثقافة التطوع المؤسسي، وتعزيز دور منسوبيها وطلبتها في خدمة المجتمع، عبر مبادرات تطوعية منظمة ومؤثرة.