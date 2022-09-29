"سقيا الماء" بمنطقة مكة تنظم احتفالها السنوي بمناسبة اليوم الوطني الـ92

نظمت جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة احتفالها السنوي باليوم الوطني السعودي برعاية رئيس مجلس الإدارة عايض عبد الله بن درهم وبحضور كبير لسفراء ومحبي الجمعية وبمشاركة الفرق التطوعية التابعة للجمعية .
وتفصيلاً، بدأ الاحتفاء بالنشيد الوطني ثم القرآن الكريم وكلمة رئيس الجمعية هنأ فيها القيادة الرشيدة بهذه المناسبة الغالية التي تجدد الولاء والانتماء للقيادة وتستذكر بطولات التلاحم التي سطرها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيّب الله ثراه ، عقب ذلك ألقى سفير سقيا حسن الناهسي كلمة رحب فيها بالحضور مؤكداً على جهود الجمعية في خدمة برامج السقيا ورسالتها في خدمة المجتمع ، تلتها قصيدة (عبر الهاتف) لسفيرة سقيا الشاعرة دلال القحطاني، وقد تضمن الاحتفاء مسيرة للأطفال الأيتام وتكريم والموظفين والموظفات المثاليين ومشاركة للفنون الشعبية.
وشهد الاحتفاء عروضاً للفرق التطوعية بالجمعية كما تم تكريم 75 متطوعاً ومتطوعة يمثلون تلك الفرق : حياتنا رسالة، عنان العطاء، الوسام، قوت، وسقيا.
واطلع الحضور على تقرير مشاريع السقيا المنفذة خلال شهر سبتمبر الماضي حيث بلغ عدد العبوات الموزعة في محطات النقل المؤدية إلى الحرم المكي الشريف 469,360 عبوة وعلى سقيا المساجد 131,600 عبوة و 3240 عبوة لسقيا مغاسل الموتى، بالإضافة إلى استفادة 980 عاملاً من برنامج سقيا العمال ، 7,320 حافظاً للقرآن الكريم كما استفاد 25,800 من أسر الجمعيات الخيرية و 477 منزل أسرة شهرياً من مشروع السقيا بالصهاريج في القرى طوال العام ، فيما وفرت الجمعية 11,040 عبوة لسقيا المرافق العامة. كما بلغ عدد المبادرات التطوعية: 15 مبادرة وعدد المتطوعين 283 متطوع .
وأشار التقرير إلى أن تبرعات وقف السقيا بالعاصمة المقدسة تجاوزت إيراداته 11 مليون ريال من المبلغ المستهدف للوقف البالغ 15 مليون ريال ، حيث تم الكشف عن إجراءات استخراج الكروكيات من أمانة العاصمة المقدسة تمهيداً لتصميم خرائط مبنى إداري تجاري على العقار الذي تم شراؤه في حي الرصيفة بمكة المكرمة بمبلغ 4 مليون وتسعمائة ألف ريال.
يذكر أن جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة تواصل استقبال التبرعات لدعم مشاريع السقيا على حساب مصرف الراجحي رقم
SA0680000502608010169137
وحساب البنك الأهلي السعودي رقم
SA2010000012600000515407
ويمكن الاستفسار عن هذه المشاريع من خلال الأرقام :
0533317455 - 0506668129