"سقيا الماء" بمنطقة مكة تنظم احتفالها السنوي بمناسبة اليوم الوطني الـ92

واطلع الحضور على تقرير مشاريع السقيا المنفذة خلال شهر سبتمبر الماضي حيث بلغ عدد العبوات الموزعة في محطات النقل المؤدية إلى الحرم المكي الشريف 469,360 عبوة وعلى سقيا المساجد 131,600 عبوة و 3240 عبوة لسقيا مغاسل الموتى، بالإضافة إلى استفادة 980 عاملاً من برنامج سقيا العمال ، 7,320 حافظاً للقرآن الكريم كما استفاد 25,800 من أسر الجمعيات الخيرية و 477 منزل أسرة شهرياً من مشروع السقيا بالصهاريج في القرى طوال العام ، فيما وفرت الجمعية 11,040 عبوة لسقيا المرافق العامة. كما بلغ عدد المبادرات التطوعية: 15 مبادرة وعدد المتطوعين 283 متطوع .