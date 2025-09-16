انطلاق دورة «اللغة العربية في قيرغيزستان» ضمن برنامج سلطان بن عبدالعزيز للتدريب اللغوي

وأكدت المؤسسة أن الدورة تأتي امتدادًا لنهجها الأصيل في دعم اللغة والثقافة العربية، وجعلها لغة مُلهمة للتعارف الإنساني ومشاركة المعرفة. وقد امتد حضور المؤسسة إلى قارات متعددة عبر شراكات وبرامج نوعية، منها مبادرات أكاديمية في الولايات المتحدة، ومشروعات تعليمية وبحثية في إيطاليا بالتعاون مع جامعة بولونيا، فضلًا عن شراكات معرفية في كوريا الجنوبية لتعزيز تعليم العربية.