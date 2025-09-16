انطلاق دورة «اللغة العربية في قيرغيزستان» ضمن برنامج سلطان بن عبدالعزيز للتدريب اللغوي

انطلق «برنامج سلطان بن عبدالعزيز آل سعود العالمي للتدريب اللغوي» بدورة متخصصة بعنوان «اللغة العربية في آسيا الوسطى/قيرغيزستان»، تُعقد خلال الفترة من 15 إلى 18 سبتمبر 2025 في العاصمة بشكيك بجمهورية قيرغيزستان. وتنظم الدورة مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وبشراكة مع جامعة بشكيك الحكومية وشركة «نايس قيرغيزستان».
وأوضحت المؤسسة أن هذه الدورة تمثل إضافة نوعية على خارطة المبادرات الدولية الداعمة للغة العربية، من خلال شراكة مؤسسية تجمعها مع «إيسيسكو» وجامعة بشكيك و«نايس قيرغيزستان». وتهدف إلى أن تكون منصة عملية للتعلم المتبادل وتبادل الخبرات، عبر مسارات تدريبية متخصصة، ولقاءات علمية ثرية، وتطبيقات صفية تُترجم النظرية إلى ممارسة.
وأكدت المؤسسة أن الدورة تأتي امتدادًا لنهجها الأصيل في دعم اللغة والثقافة العربية، وجعلها لغة مُلهمة للتعارف الإنساني ومشاركة المعرفة. وقد امتد حضور المؤسسة إلى قارات متعددة عبر شراكات وبرامج نوعية، منها مبادرات أكاديمية في الولايات المتحدة، ومشروعات تعليمية وبحثية في إيطاليا بالتعاون مع جامعة بولونيا، فضلًا عن شراكات معرفية في كوريا الجنوبية لتعزيز تعليم العربية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن مبادرات البرنامج الرامية إلى دعم انتشار العربية وتعزيز كفاءات تدريسها وتعلمها في المجتمعات الناطقة بغيرها، لاسيما في دول آسيا الوسطى. وتشمل أعمالها تدريب المعلمين والمتعلمين، وبناء القدرات، وترسيخ مكانة العربية جسرًا للتواصل الثقافي والمعرفي.
وأشار المنظمون إلى أن هذه الدورة تجسد شراكة مؤسسية تجمع جهات أكاديمية وثقافية إسلامية وإقليمية، بما يسهم في تمكين المؤسسات التعليمية في قيرغيزستان من أدوات حديثة لتعليم العربية، ويفتح آفاق تعاون مستدام في البرامج اللغوية والبحثية.