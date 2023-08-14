"صحة حائل" تُطلق المرحلة الثالثة لاختبار "BICSL"

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممثلة في إدارة مكافحة عدوى المنشآت الصحية، اليوم الاثنين، المرحلة الثالثة لاختبار الجزء النظري لرخصة المهارات الأساسية لمكافحة العدوى (BICSL).
يأتي ذلك لاعتماد المدربين، حسب الآلية الجديدة الصادرة من الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بوزارة الصحة، لتقييم واعتماد مدربي برنامج رخصة المهارات الأساسية لمكافحة العدوى.
وذكرت "صحة حائل"، أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى مهارات الممارسين الصحيين من منسوبي المنشآت الصحية، وكل من لهم علاقة مباشرة مع المريض على مستوى المنطقة؛ حيث يتم منح من يجتاز الاختبار رخص مدرب (BICSL).