"صحة حائل" تُطلق المرحلة الثالثة لاختبار "BICSL"

وذكرت "صحة حائل"، أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى مهارات الممارسين الصحيين من منسوبي المنشآت الصحية، وكل من لهم علاقة مباشرة مع المريض على مستوى المنطقة؛ حيث يتم منح من يجتاز الاختبار رخص مدرب (BICSL).