أمير تبوك يطلع على آخر الاستعدادات والتحضيرات لإطلاق مهرجان "جادة الإبل"

واطلع أمير تبوك خلال اللقاء على آخر الاستعدادات والتحضيرات لإطلاق مهرجان جادة الإبل بتبوك خصوصًا في الجانب التحكيمي، مشددًا على دعم جميع أنشطة النادي والمهرجان من قِبل إمارة المنطقة، والجهات الحكومية ومن سموه شخصيًا وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم.