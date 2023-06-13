أمير تبوك يطلع على آخر الاستعدادات والتحضيرات لإطلاق مهرجان "جادة الإبل"

استقبل الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس لجان التحكيم بمهرجان جادة الإبل بتبوك الأمير خالد بن سلمان بن محمد آل سعود.
واطلع أمير تبوك خلال اللقاء على آخر الاستعدادات والتحضيرات لإطلاق مهرجان جادة الإبل بتبوك خصوصًا في الجانب التحكيمي، مشددًا على دعم جميع أنشطة النادي والمهرجان من قِبل إمارة المنطقة، والجهات الحكومية ومن سموه شخصيًا وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح أعمالهم.
فيما أعرب الأمير خالد بن سلمان بن محمد آل سعود عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه ومتابعته لأنشطة النادي ومهرجان جادة الإبل بتبوك.