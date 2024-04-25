"بيئة الطائف" تبحث سبل التعاون مع مركز "الأمير سعود للحياة الفطرية"

زار نائب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف الدكتور عطية بن مقبل الثقفي، اليوم الخميس، مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالمحافظة، رفقة مدير وحدة "وقاء" بالطائف وائل داخل السعدي.
وعقد اجتماعًا خلال الزيارة، لمناقشة عددٍ من الموضوعات وسبل التعاون؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتبادل الخبرات.
من جهته قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن الفرع يسعى لبحث سبل التعاون وبناء الشراكات مع جميع الجهات ذات العلاقة في كل ما يخص شؤون البيئة والمحافظة عليها واستدامتها.
كما يسعى إلى تحسين جودة حياة الفرد والأسرة، من خلال تهيئة البيئة اللازمة لاستحداث خيارات أكثر حيوية تعزز من أنماط الحياة الإيجابية، وتزيد تفاعل المواطنين والمقيمين مع المجتمع، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
يذكر أن مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية في محافظة الطائف، يعد أحد أذرع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في مجال إكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض.
ويبذل المركز جهودًا حثيثة للاهتمام بصون الطبيعية وحفظ مكوناتها الحيوية، وبناء قدرات الكفاءات الوطنية، في مجالات التعامل مع الكائنات الفطرية، وتطوير المناطق المحمية الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجي النادر من نوعه.
ويركز المركز في أعماله على ثمانية برامج تستهدف الحبارى، والمها العربي، والنعام أحمر الرقبة، وظبي الإدمي، والوعل الجبلي، والوشق، والأرنب البري.
ومن أهدافه إكثار الأحياء الفطرية السعودية المهددة بالانقراض، تحت ظروف الأسر، وإعادة توطين الأحياء التي تم إكثارها في محميات تخصص لبرنامج إعادة تأهيل الأنواع الفطرية في نطاق توزيعها الجغرافي بالمملكة.
وكذلك متابعة الحيوانات المعاد توطينها بإجراء الدراسات البيئية لتطور أوضاع المجموعات بعد إعادة التوطين، والمشاركة ببرامج المحافظة في مواطن الحياة الفطرية الطبيعية.
بما في ذلك إجراءات الحماية ودراسات النظم البيئية في البيئات الصحراوية وإدارة المناطق المحمية وتحفيز الدعم من جميع شرائح المجتمع؛ للمحافظة عبر برامج التعليم والتوعية البيئية.