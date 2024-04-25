"بيئة الطائف" تبحث سبل التعاون مع مركز "الأمير سعود للحياة الفطرية"

من جهته قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف: إن الفرع يسعى لبحث سبل التعاون وبناء الشراكات مع جميع الجهات ذات العلاقة في كل ما يخص شؤون البيئة والمحافظة عليها واستدامتها.