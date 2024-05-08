رئيس جامعة الملك خالد يرعى الملتقى العلمي الأول لطلاب وطالبات الإعلام

وضمن إطار الملتقى العلمي، تم تنظيم عدة جلسات حوارية لطلاب مرحلة الماجستير في مسارات الإعلام السياحي واتصال الأزمات واللغة والإعلام، تناولت قضايا مهمة في مجال الإعلام والاتصال، وأحدث التطورات، وكذلك استعراض التحديات والفرص التي تواجه الصناعة الإعلامية في الوقت الحالي من بينها جلسات حوارية في قضايا الإعلام السياحي؛ والتي تركزت على مناقشة أهمية الإعلام السياحي ودوره في تعزيز الوعي الثقافي والترويج للوجهات السياحية؛ كما تطرقت الجلسات إلى التحديات التي تواجه صناعة السياحة في ظل التطورات الحالية وكيفية استخدام وسائل الإعلام لتعزيز القطاع السياحي.