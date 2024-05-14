اختتام مشاركة أمانة الرياض في مؤتمر المشاريع السعودية الكبرى.. وفق رؤى وتطلعات المستقبل

اختُتم اليوم مؤتمر المشاريع السعودية الكبرى والشرق الأوسط 2024م، الذي عُقد في الرياض، وكانت أمانة منطقة الرياض راعيًا رسميًّا له، وأبرزت الأمانة خلاله جهودها في إدارة مشاريع السعودية الكبرى في الرياض، وأدوات تعاملها مع هذه المشاريع، عبر التحول الرقمي، وذكاء الأعمال، وتحليل البيانات؛ بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، ومعرفة أبعاده.
يُشار إلى أن الأمانة شاركت في المؤتمر بجناح مميز، يشمل إبراز جهود الأمانة البيئية والحضرية، وشاركت في الجلسة الأولى التي كانت بعنوان "قمة المشاريع السعودية الكبرى 2024" بمداخلة عن "المشاريع المميزة في الرياض"، وتحدث فيها المهندس محمد الوابلي، الوكيل المساعد للمشاريع النوعية في الأمانة، عن تطوير المشاريع الكبرى في جميع أنحاء المدينة، ودور الأمانة في تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، والمشهد الحضري في المدينة.
كما شارك المهندس فهد الصليع، وكيل الأمانة للتحول الرقمي والمدن الذكية، في الجلسة الأولى لمؤتمر الشرق الأوسط عن "تحول مدينة الرياض في ظل رؤية السعودية 2030"، وتحدث عن استراتيجية الأمانة في التحول الرقمي، والعمل على بناء مدينة ذكية، عبر التخطيط الحضري المبتكر، واستدامة أعمال المشاريع الكبرى في المدينة، وأن التحول نحو نمذجة معلومات البناء في الرياض سيتيح التطوير التشاركي في المشاريع من بناء الفكرة إلى تشغيلها؛ بما يوفر مجتمعًا آمنًا لسكان الرياض بتطبيق مفهوم المدن الذكية، وإدارة المدينة لبناء رياض ذكية عبر الإفادة من الذكاء الاصطناعي، وتقنيات إنترنت الأشياء.
يُذكر أن المؤتمر عُقد بحضور العديد من الجهات الحكومية، بمشاركة المطورين العقاريين، المقاولين، المستشارين والموردين، الذين اطلعوا في جناح الأمانة على أبرز خططها التطويرية، وممارساتها النوعية في التعامل مع المشاريع الكبرى في المدينة، بما يجعلها مدينة ذكية جاذبة، ورفع جودة الحياة فيها، عبر العديد من التقنيات والمبادرات المبتكرة، والخدمات النوعية التي تقدمها للسكان عبر قنوات التواصل، والتطبيقات الذكية، التي تُمكّن المجتمع والشركاء بكل يسر وسهولة، وفي أي مكان وزمان، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في جعل مدينة الرياض نموذجًا عصريًّا للمدن.