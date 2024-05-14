اختتام مشاركة أمانة الرياض في مؤتمر المشاريع السعودية الكبرى.. وفق رؤى وتطلعات المستقبل

يُذكر أن المؤتمر عُقد بحضور العديد من الجهات الحكومية، بمشاركة المطورين العقاريين، المقاولين، المستشارين والموردين، الذين اطلعوا في جناح الأمانة على أبرز خططها التطويرية، وممارساتها النوعية في التعامل مع المشاريع الكبرى في المدينة، بما يجعلها مدينة ذكية جاذبة، ورفع جودة الحياة فيها، عبر العديد من التقنيات والمبادرات المبتكرة، والخدمات النوعية التي تقدمها للسكان عبر قنوات التواصل، والتطبيقات الذكية، التي تُمكّن المجتمع والشركاء بكل يسر وسهولة، وفي أي مكان وزمان، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في جعل مدينة الرياض نموذجًا عصريًّا للمدن.