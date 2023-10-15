"أمير الشرقية" يهنئ طلاب "التدريب التقني" الفائزين بالمعرض الدولي للاختراع والابتكار بسنغافورة

هنّأ الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الطلاب، الفائزين في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتقنية، الذي أقيم في سنغافورة.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم الأحد المهندس بدر العبدالواحد مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية يرافقه المتدربين الفائزين.
وثمّن أمير المنطقة الشرقية دور القيادة الرشيدة -أيدها الله- في الاهتمام بتدريب وتطوير المواهب من أبناء وبنات الوطن ودعمهم محليًّا ودوليًّا، مثمنًا جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في دعم وتطوير الكوادر الوطنية ليساهموا في بناء ورفعة الوطن وتحقيق المزيد من الإنجازات.
وقدّم أمير المنطقة التهنئة للمتدرب عبدالإله البكري من الكلية التقنية بحفر الباطن الذي حصل على الميدالية الذهبية، والمتدربة منار الغانم من الكلية التقنية الرقمية للبنات بالأحساء؛ لحصولها على الميدالية الذهبية، والمتدربة فاطمة الخليفة من الكلية التقنية الرقمية للبنات بالأحساء التي نالت الميدالية الفضية؛ متمنيًا لهم المزيد من الإنجازات ودوام التوفيق.
ورفع العبدالواحد الشكر لأمير المنطقة الشرقية على اهتمامه ببرامج المؤسسة ودعمه لأبناء وبنات المنطقة وتحفيزهم لتحقيق الإنجازات المتتالية.