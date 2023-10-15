"أمير الشرقية" يهنئ طلاب "التدريب التقني" الفائزين بالمعرض الدولي للاختراع والابتكار بسنغافورة

وقدّم أمير المنطقة التهنئة للمتدرب عبدالإله البكري من الكلية التقنية بحفر الباطن الذي حصل على الميدالية الذهبية، والمتدربة منار الغانم من الكلية التقنية الرقمية للبنات بالأحساء؛ لحصولها على الميدالية الذهبية، والمتدربة فاطمة الخليفة من الكلية التقنية الرقمية للبنات بالأحساء التي نالت الميدالية الفضية؛ متمنيًا لهم المزيد من الإنجازات ودوام التوفيق.