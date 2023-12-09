مدير تعليم الطائف: التشريعات والأنظمة في بلادنا تُشجِّع على مكافحة الفساد والمحافظة على المكتسبات

أكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن جميع التشريعات والأنظمة التي سنتها بلادنا المباركة تشجع على مكافحة الفساد، ووقف هدر المال العام، والمحافظة على المكتسبات.
وأكد أن الشفافية ومحاربة الفساد منهج رئيسي للعمل على تعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة في القطاعَيْن العام والخاص، وعدم التهاون أو التسامح مطلقًا مع الفساد بجميع مستوياته.
وبيَّن أن إدارة التعليم دأبت على الاحتفاء والمشاركة في اليوم العالمي لمكافحة الفساد من كل عام انطلاقًا من أهمية التوعية بالأخطار المجتمعية الجسيمة للفساد باعتباره أحد معطلات التنمية في السعودية.
وستنفذ الإدارة روزنامة من الفعاليات والحملات الإعلامية التي تستهدف الطلاب والطالبات في المدارس والمجتمع التعليمي؛ لتعزيز قيم النزاهة لديهم، والحفاظ على المكتسبات العامة تحت شعار "نحو عالم متحد ضد الفساد".