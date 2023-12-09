مدير تعليم الطائف: التشريعات والأنظمة في بلادنا تُشجِّع على مكافحة الفساد والمحافظة على المكتسبات

أكد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، أن‏ جميع التشريعات والأنظمة التي سنتها بلادنا المباركة تشجع على مكافحة الفساد، ووقف هدر المال العام، والمحافظة على المكتسبات.