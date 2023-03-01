جمعية "قلبي" تحتفل بذكرى "يوم التأسيس" للمملكة

احتفلت جمعية رعاية مرضى القلب "قلبي"، اليوم الأربعاء، في مقرها، بـ "يوم التأسيس" للمملكة العربية السعودية.
جاء ذلك بحضور المدير التنفيذي للجمعية الدكتور حسين العنزي، وسفير جمعية قلبي عمار بن قطيان، وعدد من منسوبي الجمعية وموظفيها.
واشتمل الحفل على عدد من الفقرات وركن للأكلات الشعبية واختتم بتوزيع هدايا تذكارية.
وتعمل جمعية "قلبي" على المشاركة والتفاعل مع هذه المناسبات الوطنية؛ لتعزيز قيم المواطنة والوفاء وتعزيز اللحمة الوطنية، وإذكاء مشاعر الانتماء لدى جميع منسوبيها ومستفيديها ليكونوا أعضاء فاعلين وبناة مبدعين لهذا الوطن الغالي.