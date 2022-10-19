محافظ الطائف يُكرِّم فرع "وزارة البيئة" ويطلع على الفرص الاستثمارية بالمحافظة

من جانبه، أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي، أن قطاع البيئة والمياه والزراعة يحظى بفرص واعدة، تضيف إثراء في التنوع الاقتصادي بالمحافظة؛ كون الطائف تتمتع بثروة زراعية وبيئية عالية.. مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على وضع أُطر مناسبة لتحفيز الاستثمـار في مجالات أنشطتها العديدة.