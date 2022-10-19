محافظ الطائف يُكرِّم فرع "وزارة البيئة" ويطلع على الفرص الاستثمارية بالمحافظة

كرم محافظ الطائف، الأمير سعود بن نهار آل سعود، في ختام الملتقى الاستثماري، الذي أقامته الغرفة التجارية بالطائف بالشراكة مع وزارة الاستثمار اليوم، مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف لمشاركته ضمن الجهات المشاركة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين.
واطلع محافظ الطائف على الفرص الاستثمارية بمكتب وزارة البيئة بالطائف، فيما استمع لشرح مقدَّم لتفاصيل الفرص الاستثمارية في قطاعات الوزارة، ودورها المهم في تمكين التنمية الاقتصادية بالمحافظة، وذلك على هامش زيارته أركان الجهات المشاركة بالمعرض المصاحب للملتقى الاستثماري.
من جانبه، أكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف، المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي، أن قطاع البيئة والمياه والزراعة يحظى بفرص واعدة، تضيف إثراء في التنوع الاقتصادي بالمحافظة؛ كون الطائف تتمتع بثروة زراعية وبيئية عالية.. مشيرًا إلى أن الوزارة حرصت على وضع أُطر مناسبة لتحفيز الاستثمـار في مجالات أنشطتها العديدة.