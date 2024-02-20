مع بداية الفصل الدراسي الثالث.. الطائف تشهد افتتاح 5 روضات تعليمية

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، قراراً بافتتاح 5 روضات تعليمية مع بداية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 1445هـ، في مكتبَي التعليم بشرق الطائف وشمالها.
وجاءت أسماء الروضات بحسب الإشراف عليها من قِبل المكاتب على النحو التالي: مكتب التعليم بشرق الطائف، تضم الروضة الملحقة بمدرسة عمار بن ياسر للطفولة المبكرة، والروضة الملحقة بمدرسة وج للطفولة المبكّرة، والروضة الملحقة بمدرسة الطفولة بسفيان الثقفي – الابتدائية 70 – والروضة الملحقة بمدرسة الإمام نافع للطفولة المبكّرة، وبالنسبة لمكتب شمال الطائف تضم إليه الروضة الملحقة بمدرسة عمر بن الخطاب للطفولة المبكّرة.
ونوّه "الغامدي"، بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة للقطاع التعليمي في ظل التطور والتنمية المستدامة في كافة القطاعات بشكلٍ عام، وفي القطاع التعليمي بشكلٍ خاص، مثنيًا على جهود وزارة التعليم في عملية التمكين والدعم وهو ما يصب في تحقيق النتائج المرجوة في عمليات التعليم والتعلم للطلبة، والوصول إلى مخرجات تعليمية ترفع راية الوطن في المحافل الدولية كافة.