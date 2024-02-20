مع بداية الفصل الدراسي الثالث.. الطائف تشهد افتتاح 5 روضات تعليمية

ونوّه "الغامدي"، بالدعم اللامحدود الذي توليه القيادة للقطاع التعليمي في ظل التطور والتنمية المستدامة في كافة القطاعات بشكلٍ عام، وفي القطاع التعليمي بشكلٍ خاص، مثنيًا على جهود وزارة التعليم في عملية التمكين والدعم وهو ما يصب في تحقيق النتائج المرجوة في عمليات التعليم والتعلم للطلبة، والوصول إلى مخرجات تعليمية ترفع راية الوطن في المحافل الدولية كافة.