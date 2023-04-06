بحضور قيادات عسكرية.. "تعليم ظهران الجنوب" ينظّم حفلًا لتكريم أبناء الشهداء‎

أقيمت احتفالية لتكريم أبناء وبنات الشهداء بمحافظة ظهران الجنوب برعاية مدير التعليم في ظهران الجنوب طارق بن علي آل فرحان، من تنظيم مكتب وفاء بإدارة التعليم.
جاء ذلك عرفانًا بتضحيات آبائهم وتخليدًا لذكراهم وتكريمًا لأبنائهم، وشهد مهرجان "عرين المرح" الترفيهي حضور عدد من قيادات الجيش وحرس الحدود والإدارات الحكومية.
وأكد مدير التعليم حرص الإدارة على التواصل مع أبناء شهداء الواجب والاحتفاء بهم إيمانًا بما يقوم به رجال الأمن في كافة القطاعات العسكرية في حماية العقيدة والدفاع بالغالي والنفيس عن الوطن، مُنوِهًا بما توليه الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من الدعم الدائم لأبناء الشهداء وأسرهم.
وتضمنت الاحتفالية التي حضرها عدد من أسر وأبناء شهداء الوطن، مجموعة من كلمات الشكر والعرفان للشهداء وابنائهم.
وكرّم "آل فرحان" أبناء وبنات الشهداء ثم قام المقدم محمد بن عبدالله العسيري من لواء الفاروق التاسع عشر للمهام الأمنية الخاصة بتكريم أبناء وبنات الشهداء بمنحهم وآبائهم شهادات شكر وتقدير تقديرًا وقفتهم البطولية.
وقام مدير التعليم بتكريم الرعاة والمشاركين تقديرًا لدعمهم لتكريم أبناء الشهداء.