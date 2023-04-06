بحضور قيادات عسكرية.. "تعليم ظهران الجنوب" ينظّم حفلًا لتكريم أبناء الشهداء‎

وأكد مدير التعليم حرص الإدارة على التواصل مع أبناء شهداء الواجب والاحتفاء بهم إيمانًا بما يقوم به رجال الأمن في كافة القطاعات العسكرية في حماية العقيدة والدفاع بالغالي والنفيس عن الوطن، مُنوِهًا بما توليه الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من الدعم الدائم لأبناء الشهداء وأسرهم.