محافظ الطائف يزور ملتقى الاستثمار البلدي ويلتقي وزير البلديات ويشيد بمشاركة الأمانة

وشارك محافظ الطائف في الجلسات الحوارية بملتقى الاستثمار البلدي "فرص" وأشار إلى الطائف كخامس مدينة سعودية في عدد السكان، وإرثها السياحي الموغل في القدم، وتطرق لمزاياها كمدينة ذات تنوع جغرافي مميز، وأكد أن الاستثمار البلدي يحسّن منظومة الاستثمار في الطائف ويمنحها العديد من المزايا والقدرات ويتيح لها المزيد من النضج، ويدعم تطوير المنتج السياحي بشكل عام، ويزيد من فرص نجاح التسويق السياحي والزراعي والتجاري لهذه المدينة العريقة.