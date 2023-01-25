محافظ الطائف يزور ملتقى الاستثمار البلدي ويلتقي وزير البلديات ويشيد بمشاركة الأمانة

قام الأمير سعود بن نهار آل سعود محافظ الطائف بزيارة لملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في نسخته الثانية، الذي يقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، والتقى وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل وبحثا جهود الوزارة في النهوض بقطاع الاستثمار البلدي حتى صدور الموافقة السامية الكريمة باعتماد بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، لتكون بوابة وطنية موحدة لطرح الفرص الاستثمارية العقارية لدى الجهات الحكومية، وذلك تحت مسمى "بوابة الاستثمار في المدن السعودية – فرص".
واطلع الأمير سعود بن نهار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان على ما تتميز به الطائف من إمكانات سياحية رفيعة، ومقومات جاذبة للمستثمرين، ومدى نجاح الاستثمارات والمشاركات للقطاع الخاص في تعزيز قطاع الخدمات السياحية والترفيهية والتجارية خلال السنوات الماضية .
كما زار محافظ الطائف جناح أمانة المحافظة في المعرض المقام على هامش الملتقى رافقه نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إيهاب بن غازي الحشاني ، وشاهدا عرضاً للفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة أمام رجال الأعمال والقطاع الخاص لتعزيز مشاركتهم في برنامج تنمية وتطوير المحافظة بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في الطائف، وتحسين المشهد الحضري بالمدينة، وتطوير وتنويع الفرص الترفيهية والسياحية والخدمية عموماً بمدينة الورد، وتتيح الاستثمارات البلدية في الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص لتطوير نشاطاتها وإتاحة الفرصة أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة الفاعلة في الجهود التطويرية.
والتقى الأمير سعود بن نهار بأمين المحافظة المكلف المهندس ناصر الرحيلي وتباحثا في المشاركة المتميزة للأمانة في الملتقى، وأشاد بدور الأمانة كذراع تنفيذي للخدمات بالطائف، وما شاهده من طرح أكثر من 150 فرصة استثمارية واعدة ونوعية لجذب رؤوس الأموال إلى مصيف المملكة الأول، والخطوات الجادة التي قطعتها لتحقيق غايات التحول في القطاع البلدي، ودعم التخصيص كإحدى مبادرات الرؤية السعودية المباركة.
وشارك محافظ الطائف في الجلسات الحوارية بملتقى الاستثمار البلدي "فرص" وأشار إلى الطائف كخامس مدينة سعودية في عدد السكان، وإرثها السياحي الموغل في القدم، وتطرق لمزاياها كمدينة ذات تنوع جغرافي مميز، وأكد أن الاستثمار البلدي يحسّن منظومة الاستثمار في الطائف ويمنحها العديد من المزايا والقدرات ويتيح لها المزيد من النضج، ويدعم تطوير المنتج السياحي بشكل عام، ويزيد من فرص نجاح التسويق السياحي والزراعي والتجاري لهذه المدينة العريقة.