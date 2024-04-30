"تعليم الباحة" يستضيف جلسات مبادرة الاستثمار وريادة الأعمال "ريادي"

نظمت الإدارة العامة لتعليم الباحة بمقر بيت الطالب جلسات مبادرة الاستثمار وريادة الأعمال "ريادي"، بمشاركة 64 طالبًا وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية، و40 منسقًا ومنسقة يمثلون 40 إدارة تعليمية من مناطق ومحافظات المملكة.
جاء ذلك تحت رعاية أمير المنطقة الأمير حسام بن سعود بن عبد العزيز، وبحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني.
وتأتي مبادرة "ريادي" في إطار اهتمام وزارة التعليم بتنمية مهارات الطلاب والطالبات في ريادة الأعمال، وإعدادهم لسوق العمل المستقبلي، ونشر ثقافة العمل الحر، إلى جانب تعزيز منظومة زيادة الأعمال والاستثمار في التعليم، بما يُسهم في تعزيز بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الإبداع والابتكار.
وتهدف المبادرة إلى غرس روح ريادة الأعمال في نفوس الطلبة، وتنمية مهاراتهم في التفكيرِ الإبداعي وحل المشكلات واتخاذ القرارات، وتوجيههم نحو ريادة الأعمال والاستثمار باعتباره مسارًا مهنيًا واعدًا.